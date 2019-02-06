شكرا لقرائتكم خبر عن العيبان يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الألباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم (الأربعاء)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان. استقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم (الأربعاء)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأفضل الآليات لدعمها ودفعها لآفاق أوسع في مختلف المجالات. صور صور



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