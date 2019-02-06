رئيس وزراء ألبانيا يستقبل المشرف على صندوق الاستثمارات العامة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم (الأربعاء)، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفع إلى آفاقٍ أوسع.
حضر اللقاء حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.
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