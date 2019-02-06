شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يواصل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

واصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء) جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، إذ زار محافظتي الكامل، وخليص.

واستهل الأمير بدر بن سلطان، الجولة بزيارة محافظة الكامل، حيث التقى أهالي المحافظة، واستمع لمطالبهم، كما التقى ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ثم ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة، والمعتمدة، والجاري تنفيذها، والمتأخرة، بحضور وكيل الإمارة، الدكتور هشام الفالح، وعددٌ من مديري الأجهزة الحكومية وأعضاء المجلس، بعدها وقف ميدانياً على مشروع الإسكان في المحافظة، الذي تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف متر مربع، وبلغت نسبة إنجازه 95 %، ويتكون من 353 قطعة أرض.

بعد ذلك انتقل أمير مكة بالنيابة إلى المباني الجامعية بمحافظة الكامل، حيث دشّن مباني كليتي العلوم والآداب الأعمال لشطر الطالبات، التي تتسع لأكثر من 12 ألف طالبة، كما شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وعدة جهات، منها: الشئون الصحية بالمنطقة «مستشفى الكامل»، بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية، وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية، كما شهد توقيع مذكرة تعاون مع شركة ريدان التي تهدف إلى تدريب الطلاب في مجال الأغذية والقيام بالأبحاث، وأخيرًا توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف استقطاب الموهوبين.

واختتم الأمير بدر بن سلطان جولته في محافظة الكامل بزيارة، الشيخ عبدالله صالح جمعان السلمي في منزله.

ثم انتقل أمير مكه بالنيابة إلى محافظة خليص، والتقى فيها عدداً من المواطنين وذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، وترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماع المجلس المحلي استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة، كما شهد توقيع إتفاقية بين المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمنطقة، التي تهدف إلى توفير مخيمات بيئية وإقامة مهرجان خليص الزراعي في نسخته الثانية.

عقب ذلك زار أمير منطقة مكة بالنيابة، الشيخ عبدالعليم بن حسن بن عبدالصمد الشيخ.

وفي ختام الجولة، دشّن الأمير بدر بن سلطان، مبنى محافظة خليص، مستمعاً إلى شرحٍ عن المشاريع البلدية المتمثلة في السوق الشعبي، والساحة البلدية، وتأهيل المنطقة المركزية بخليص، كذلك تأهيل الحدائق، ومحطات التخلص من النفايات.

إلى ذلك يواصل أمير منطقة مكة بالنيابة غداً الخميس جولاته التفقدية بزيارة محافظتي الجموم، وبحرة.