شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لـ «جامعة نايف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رأس وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الأربعاء)، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين (46).

وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على الخطة الإستراتيجية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2019 - 2023م) التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحسين أدائها التدريبي والبحثي وتطبيق أفضل مبادئ ضبط الجودة وتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والتركيز على مخرجات الجامعة كونها الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما ناقش المجلس، التقرير السنوي عن أعمال الجامعة لعام 2018م، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجامعة، واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2019م.

حضـر الاجتماع، أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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