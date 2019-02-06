أمير المدينة يدشن مركز الخدمات الشامل بالإمارة ويؤكد على أهمية تعزيز حق المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أهمية تعزيز مفهوم حق المواطن في حدود النظام، وعلى الموظف الحكومي أن يقدم للمواطن الخدمة على الوجه الأمثل مستشعرا جانب المسؤولية لا السلطة.

جاء ذلك خلال تدشينه مركز الخدمات الشامل بالإمارة بقسميه الرجالي والنسائي، الذي يقدم حزمة من الخدمات تصل لأكثر من 80 خدمة للمواطنين والمقيمين تحت سقف واحد وفي إطار خطة تطوير الأداء بمختلف القطاعات بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووكيل الإمارة وهيب السهلي.

وأشار إلى أن إنشاء مركز الخدمات الشامل بإمارة المنطقة بقسميه الرجالي والنسائي جاء تلبية لرضا المستفيد، بعد أن حقق المركز نجاحا في نسخته الأولى، وفق معايير عالية الجودة تقدم من خلالها الخدمات للمواطن والمواطنة لإنهاء إجراءاتهم الحكومية في مكان واحد، مبينا أن المواطن صاحب حق في الخدمة ويجب ألا يحتاج لوقت أكثر من الممكن لإنهاء معاملته، وبالتالي فإن تحسين الخدمات مطلب أساسي يتطلع إليه المواطن والزائر والمقيم على حد سواء.

وثمن دور وزارة الداخلية في إطلاق المركز لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، في نسخته الأولى ضمن برنامج ريادة، وأن تنفيذ هذين المركزين من قبل إمارة المنطقة يأتي استجابة للنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية لتقديم خدمات مميزة، بما يعكس الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وعناية بتوفير كل الإمكانات لراحة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.

وأضاف أن المركز يهدف لتطبيق أعلى معايير الجودة ضمن بيئة عمل حديثة ومتطورة تهتم باحتياجات المستفيدين وتمكنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بيسر وسهولة وفي وقت قياسي.

وتعمل إمارة منطقة المدينة المنورة بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الأداء، وما يقدم من خدمات الكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات من منسوبي الإمارة لتحقيق الخدمات في المراكز بكل كفاءة.

وقد تم إنشاء مركز الخدمات الحكومية الشامل بقسميه الرجالي والنسائي على مساحة إجمالية 1983م2، ويحتوي على أجهزة قياس رضا المستفيدين، وخدمة الانتظار، وأجهزة الاستعلام الذاتية، إضافة إلى أحدث أنظمة السلامة ومكافحة الحريق، كما زودت المباني بسماعات التنبيه.

يذكر أن عدد الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة بالمركز في القسم الرجالي تبلغ 12 جهة، فيما تقدم 8 جهات حكومية الخدمة بالقسم النسائي، وتشمل هذه الجهات كلا من إمارة المدينة المنورة، الأحوال المدنية، المديرية العامة للجوازات، المرور، الدفاع المدني، وزارة التجارة والاستثمار، أمانة المدينة المنورة، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتقاعد، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الغرفة التجارية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أن مندوبي الجهات الممثلة في المركز لديهم الصلاحيات اللازمة من قبل مراجعهم التي تمكنهم من إنجاز وتنفيذ الخدمات المطلوبة لتحقيق رضا المستفيدين.