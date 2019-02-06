النائب العام يطلع على أعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع النائب العام الشيخ سعود المعجب خلال زيارته لمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة اليوم على أعمال الهيئة في مجال الأرصاد وحماية البيئة.

وكان في استقباله، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، حيث اطلع خلال زيارته على آلية رصد الظواهر الجوية ومتابعتها من قبل كوادر وطنية مؤهلة، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة بالمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وكذلك آلية العمل في مجال حماية البيئة ورصد التلوث البيئي، وكذلك برنامج التفتيش البيئي لرصد المخالفات.

كما زار مركز التواصل الرقمي بالهيئة المعني بإيصال المعلومات الأرصادية والبيئية للمجتمع، والتفاعل مع وسائل الإعلام على مدار الساعة والمساهمة في الحد من انتشار الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوش على المجتمع من خلال إيصال المعلومات العلمية من مصدرها.

واطلع أيضا على نظم الحماية التقنية وأمن المعلومات بإدارة الأمن السيبراني.

وعقد النائب العام اجتماعا مع نهاية زيارته بحضور الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استعرضا فيه سبل التعاون بين النيابة العامة والهيئة في القضايا المتعلقة بالبيئة والأرصاد، والتي أصبح التحقيق فيها وإقامة الدعوى العامة من اختصاص النيابة كإدخال النفايات الخطرة الملوثة والإشعاعية للمملكة أو عدم تقيد القائمين على هذه المواد بنقلها أو حفظها أو إنتاجها بخلاف ما جاء في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك من يتخلص من هذه المواد بخلاف الأنظمة واللوائح، سواء كان على اليابسة أو في المياه الإقليمية للمملكة.

وشكر النائب في اختتام زيارته الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على استقبال أعضاء هيئة النيابة العامة بمقر الهيئة، وعبر عن فخره واعتزازه بما شاهده في هذا المرفق الحيوي والذي يضطلع بدور وطني مهم جدا لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا حرص النيابة على المحافظة على ما يخدم مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، كما شدد على أهمية رفع مستوى التعاون، كون الهيئة جهة استدلال، والنيابة جهة تحقيق، فيما يخدم الصالح العام وسلامة وأمن الوطن.