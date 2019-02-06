وزارة الحج والعمرة تنظم ورشة عمل لتطوير خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم ورشة عمل نتائج تحليل دراسة الوضع الراهن لـ"مبادرة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين"، برعاية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والقطاعات الحكومية والعسكرية والأهلية، والتي تهدف إلى تحسين جودة كل خدمات الإسكان لضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، خلال الورشة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين وتحسين جودة الخدمات وإثراء التجربة، حيث يأتي مجال الإسكان في أولوية اهتمامات الوزارة والقطاعات المشاركة في منظومة خدمات الحج والعمرة.

وأضاف أن المبادرة تعمل على تحديد واقع القطاع السكني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووضع التصور المستقبلي من خلال معايير خاضعة للشفافية والحوكمة، وبما يساعد في تحديد المستهدفات وضبط المعايير وتحقيق جودة شاملة ومستدامة.

وجرى خلال الورشة تقديم عروض مرئية للتعريف بمبادرة دراسة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين من حيث الأهداف ومراحل العمل والقيمة المضافة من تنفيذ المبادرة والأعمال المستقبلية والمستهدفة، إضافة إلى دراسة تحليلية لقياس جودة الخدمات، ونتائج قياس رضا الحجاج عن تلك الخدمات بمكة والمدينة، واستقصاء وتحليل الأطر التشريعية والقانونية لمنظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، وتحليل البيانات الجيومكانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكود خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، ودور المشاركين كشركاء نجاح في استكمال المهام المستهدفة في مراحل المبادرة المستقبلية.

عقب ذلك انطلقت الجلسات التفاعلية لاستعراض رؤية شركاء النجاح في سبيل تطوير منظومة الإسكان في مكة والمدينة، واختتمت ورشة العمل باستقصاء ومشاركة استبيان ومرئيات الحضور حول منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين.

وتهدف مبادرة دراسة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين بشكل استراتيجي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تأسيس ضوابط ونظم وآليات عمل استراتيجية، لدراسة وتطوير وتشغيل منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء الحج والعمرة بكل يسر وسهولة وراحة، من خلال أربعة ضوابط تتعلق بوضع المعايير التي تسهم في رفع الكفاءة والارتقاء بالخدمات، من خلال إعداد وتأسيس "كود" موحد لإسكان الحجاج والمعتمرين، وبناء نموذج الحوكمة والهيكل التنظيمي لمنظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، وتطوير السبل لتنظيم سوق العقار من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وكان تسلسل العمل في المبادرة يتوزع على ستة محاور، بداية بدراسة الوضع الراهن، وإعداد استراتيجية شاملة متضمنة كود خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، والحوكمة والتطوير التنظيمي، والتشريعات والأنظمة والإجراءات والآليات، وتنفيذ المتطلبات الفنية، ودراسة اقتصاديات إسكان الحج والعمرة.

وتهدف دراسة الوضع الراهن في تحليل معايير جودة خدمات الإسكان ودراسة أبعادها، وتحديد المعدلات الفعلية ورصد مستوى الخدمات المقدمة، إضافة لتحليل التحديات والمعوقات تجاه الخدمات المقدمة ومدى تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مباني الإسكان، وأخيرا تحليل المسؤوليات والأدوار للجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان، كل ذلك في ضوء أبعاد الدراسة المشتملة على البعد الاستيعابي للحجاج والمعتمرين حسب رؤية المملكة 2030، والبعد الإنساني والاجتماعي للحجاج والمعتمرين، والبعد التقني لمنظومة الإسكان، والبعد البيئي ومعايير الأمن والسلامة.