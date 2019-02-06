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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرة الى أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري عندما تسمح الظروف.
وأضاف بيان للمتحدث باسم الخارجية: لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات، ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية.
الولايات المتحدة: سنبقى في أفغانستان ولا نية لخفض وجودنا العسكريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-06
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرة الى أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري عندما تسمح الظروف.
وأضاف بيان للمتحدث باسم الخارجية: لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات، ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
08:00 PM
قالت: لا نعتزم الخوض في أي تفاصيل
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرة الى أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري عندما تسمح الظروف.
وأضاف بيان للمتحدث باسم الخارجية: لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات، ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية.
، الولايات المتحدة: سنبقى في أفغانستان ولا نية لخفض وجودنا العسكري ،
المصدر : الخليج 365
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