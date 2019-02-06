، الولايات المتحدة: سنبقى في أفغانستان ولا نية لخفض وجودنا العسكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لا نعتزم الخوض في أي تفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرة الى أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري عندما تسمح الظروف.

وأضاف بيان للمتحدث باسم الخارجية: لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات، ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية.