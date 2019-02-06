، الزهراني: المملكة باتت مركزاً للتدريب على حشوات السيلكون المتقدمة ،

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عدّ الدكتور خالد الزهراني استشاري جراحات التجميل وشفط الدهون ونحت القوام عضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، أن دور القطاع الصحي الخاص بالمملكة يتزايد على نحو مطرد عاماً بعد آخر، ليحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات ومما يبيّن بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد بالمملكة.
وينطلق الحدث السنوي الأضخم بالمملكة والشرق الأوسط، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في دورته الثالثة على التوالي، بمشاركة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية، يوم ١٢ فبراير الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ولفت الزهراني إلى أن ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية واللياقة، يأتي ليتواكب مع ما تملكه المملكة من سجل حافل بالإنجازات الطبية العالمية في اختصاصات مختلفة من ضمنها الجراحات التجميلية.
مشيراً إلى استخدام تقنيات جديدة في المملكة للمرة الأولى بوجود شريحة إلكترونية مصاحبة ومزروعة داخل حشوات السيلكون، ويعد هذا النوع من الحشوات العالمية والمعتمد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة.
الزهراني: المملكة باتت مركزاً للتدريب على حشوات السيلكون المتقدمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
عدّ الدكتور خالد الزهراني استشاري جراحات التجميل وشفط الدهون ونحت القوام عضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، أن دور القطاع الصحي الخاص بالمملكة يتزايد على نحو مطرد عاماً بعد آخر، ليحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات ومما يبيّن بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد بالمملكة.
وينطلق الحدث السنوي الأضخم بالمملكة والشرق الأوسط، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في دورته الثالثة على التوالي، بمشاركة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية، يوم ١٢ فبراير الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ولفت الزهراني إلى أن ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية واللياقة، يأتي ليتواكب مع ما تملكه المملكة من سجل حافل بالإنجازات الطبية العالمية في اختصاصات مختلفة من ضمنها الجراحات التجميلية.
مشيراً إلى استخدام تقنيات جديدة في المملكة للمرة الأولى بوجود شريحة إلكترونية مصاحبة ومزروعة داخل حشوات السيلكون، ويعد هذا النوع من الحشوات العالمية والمعتمد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
07:58 PM
في ظل انطلاق ملتقى الطب التجميلي في الرياض
عدّ الدكتور خالد الزهراني استشاري جراحات التجميل وشفط الدهون ونحت القوام عضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، أن دور القطاع الصحي الخاص بالمملكة يتزايد على نحو مطرد عاماً بعد آخر، ليحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات ومما يبيّن بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد بالمملكة.
وينطلق الحدث السنوي الأضخم بالمملكة والشرق الأوسط، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في دورته الثالثة على التوالي، بمشاركة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية، يوم ١٢ فبراير الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ولفت الزهراني إلى أن ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية واللياقة، يأتي ليتواكب مع ما تملكه المملكة من سجل حافل بالإنجازات الطبية العالمية في اختصاصات مختلفة من ضمنها الجراحات التجميلية.
مشيراً إلى استخدام تقنيات جديدة في المملكة للمرة الأولى بوجود شريحة إلكترونية مصاحبة ومزروعة داخل حشوات السيلكون، ويعد هذا النوع من الحشوات العالمية والمعتمد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة.
، الزهراني: المملكة باتت مركزاً للتدريب على حشوات السيلكون المتقدمة ،
المصدر : الخليج 365
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