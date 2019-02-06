، "مستشفى الأفلاج": مستهلكات كبار السن موجودة وبديل الأسبرين متوفر غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تذمّر الأهالي من انقطاع المستلزمات الطبية

علق مستشفى الأفلاج العام على ما تم تداوله حول عدم توفر مستلزمات طبية لكبار السن وخلوّ صيدلية المستشفى من أدوية الأسبرين، وغرد المستشفى على "تويتر": "نظراً لما تم تداوله بخصوص عدم توفر مستهلكات لكبار السن المنومين "المفارش والحفاضات" نفيدكم بأن المفارش والحفاضات متوفرة".

وأضاف المستشفى: "بخصوص انقطاع الأسبرين كان ذلك حسب ما ورد من هيئة الغذاء والدواء بسحب التشغيلات المتوفرة سابقاً، وتم إبدالها بشركة جديدة، وهو متوفر بصيدلية المستشفى ابتداء من غد الخميس".

وكان أحد المغردين أبدى تذمره من عدم توفر المستلزمات الطبية لكبار السن المنومين بمستشفى الأفلاج العام وتكفله بشرائه، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم توفر دواء الأسبرين في الصيدليات وعدم توفر بديل له.