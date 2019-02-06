، أفغانستان.. مجهولون يهاجمون محطة إذاعية ويقتلون صحفيين خلال بث حي ،

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قُتل صحافيان أفغانيان، اليوم (الأربعاء)، بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد؛ ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه عمل الصحافيين في بلد يشهد حربًا مستمرة منذ سنوات.
وأوضح المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري، أنّ الصحافيين، وكلاهما في حوالي العشرين من العمر، قُتلا في مقر إذاعة "همصدا"؛ وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن مسلحين مجهولين اقتحما مكتب المحطة حوالي الساعة 6 مساء، وأطلقا النيران على صحافيين كانا في برنامج بث حي خلف الميكروفون، وقد قتلا على الفور.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.
وهذا ثاني اعتداء يستهدف الصحافيين في أفغانستان هذا العام، وذلك في وقت تتسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عامًا.
أفغانستان.. مجهولون يهاجمون محطة إذاعية ويقتلون صحفيين خلال بث حيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
قُتل صحافيان أفغانيان، اليوم (الأربعاء)، بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد؛ ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه عمل الصحافيين في بلد يشهد حربًا مستمرة منذ سنوات.
وأوضح المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري، أنّ الصحافيين، وكلاهما في حوالي العشرين من العمر، قُتلا في مقر إذاعة "همصدا"؛ وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن مسلحين مجهولين اقتحما مكتب المحطة حوالي الساعة 6 مساء، وأطلقا النيران على صحافيين كانا في برنامج بث حي خلف الميكروفون، وقد قتلا على الفور.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.
وهذا ثاني اعتداء يستهدف الصحافيين في أفغانستان هذا العام، وذلك في وقت تتسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عامًا.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
07:06 PM
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء
قُتل صحافيان أفغانيان، اليوم (الأربعاء)، بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد؛ ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه عمل الصحافيين في بلد يشهد حربًا مستمرة منذ سنوات.
وأوضح المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري، أنّ الصحافيين، وكلاهما في حوالي العشرين من العمر، قُتلا في مقر إذاعة "همصدا"؛ وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن مسلحين مجهولين اقتحما مكتب المحطة حوالي الساعة 6 مساء، وأطلقا النيران على صحافيين كانا في برنامج بث حي خلف الميكروفون، وقد قتلا على الفور.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.
وهذا ثاني اعتداء يستهدف الصحافيين في أفغانستان هذا العام، وذلك في وقت تتسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عامًا.
، أفغانستان.. مجهولون يهاجمون محطة إذاعية ويقتلون صحفيين خلال بث حي ،
المصدر : الخليج 365
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