مصادر «عاجل»: أمير مكة يوجِّه بإنهاء ظاهرة التسول في أسرع وقت

بعد انتشارهم في المناطق التاريخية بجدة
كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وجَّه بضرورة رصد ومتابعة انتشار المتسولين من الجاليات «اليمنية والإفريقية والباكستانية»، والعمل على حلها في أسرع وقت.
وقالت المصادر، إن الجهات المختصة رصدت تزايد ظاهرة التسول في المنطقة التاريخية بجدة وحول بعض المحال القريبة من المنطقة، والتي يصعب الوصول إليها.
وأضافت المصادر، أن المتسولين يقومون بإيهام المارة بأنهم مرضى أو لديهم إعاقات مستديمة، مستخدمين ملابس رثة تظهر أنهم فقراء لطلب المساعدة، وهو ما شدد عليه التوجيه بضرورة تشديد المراقبة على تلك المواقع؛ لرصد المتسولين بالتعاون مع مكافحة التسول التابعة لوزارة العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: أمير مكة يوجِّه بإنهاء ظاهرة التسول في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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