خادم الحرمين يشهد توقيع اتفاقيتين للتعاون الثنائي مع ألبانيا

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية ألبانيا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقّعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.

كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقّعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقّعها من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.

حضر مراسم التوقيع، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.

كما حضره من الجانب الألباني، نائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، في قصره بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.