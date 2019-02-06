فريق متخصِّص يجري عملية رباط صليبي بنجاح في مستشفى الملك خالد بنجران

تمكن أطباء العظام وإصابات الملاعب في مستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية إصلاح الرباط الصليبي الأمامي لمريض، وذلك ضمن جراحات اليوم الواحد؛ حيث تعد العملية الثانية خلال أسبوع بعد نجاح العملية الأولى التي أجريت لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا بواسطة فريق متخصِّص من قسم العظام والإصابات الرياضية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود صحة نجران لتقليص الإحالات خارج المنطقة وإجراء عمليات متقدمة للمرضى.

وقالت صحة نجران: إن المريض حضر إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت النتائج تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي الأيسر وقطع وانزلاق الغضروف الداخلي، وتقرَّر إجراء العملية والتي تمكن من خلالها الأطباء من أخذ رقعة من النهايات العضلية لعمل رباط صليبي أمامي، وخياطة الغضروف الداخلي وعودته إلى وضعه الطبيعي، ومغادرة المريض المستشفى في نفس اليوم وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

تجدر الإشارة إلى أنَّ تطبيق برنامج أداء الصحة في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، ساهم في تقليص فترات انتظار المرضى بمركز الطوارئ، ودخوله قائمة أفضل 20 مستشفى مرشحًا لجائزة أداء الصحة للعام ٢٠١٨م.

وكان مركز الطوارئ والإصابات في مستشفى الملك خالد، استقبل خلال العام الماضي 194658 مراجعًا وقام بإجراء 5147 عملية جراحية.

وتنفذ وزارة الصحة برنامج «أداء الصحة»، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات، وهي: "الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات".

كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء، ويستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.

وتأتِي تلك الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشِقّيها الوقائي والعلاجي.