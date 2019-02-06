شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء : الشاى الأخضر لا يزيد الوزن والان نبدء بالتفاصيل

نفت هيئة الغذاء والدواء صحة ما ورد فى فيديو متداول يزعم أن الشاى الأخضر يضر الغدة الدرقية ، مما يسبب زيادة فى الوزن . وقالت الهيئة أن المعلومات الواردة بالفيديو لا تستند إلى أى دليل علمى .



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