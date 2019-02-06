شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرأس اجتماع جامعة نايف والان نبدء بالتفاصيل

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود وزيرالداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين.



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