الان تتابع عاجل.. إصابة شخصين في حريق اندلع داخل مستودع للمواد الغذائية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، في إخماد حريق اندلع في مستودع للمواد الغذائية. وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، تم علاجهم بالموقع من قبل الهلال الأحمر، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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