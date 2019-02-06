الان تتابع اختتام المهرجان البحري الرابع بقاعدة الملك فيصل بجدة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الأربعاء، فعااليات المهرجان البحري الرابع، الذي نظمته قيادة الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة. وشهد اختتام المهرجان البحري الأكبر والأضخم في المملكة عروضا بحرية وترفيهية وأجنحة للأسر المنتجة ومعرضا للقطع العسكرية الخفيفة، كما كرمت اللجنة المنظمة جميع المشاركين في ختام المهرجان. يذكر أن عدد زوار المهرجان بلغ الـ 40 ألف زائر طيلة أيام المهرجان.

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