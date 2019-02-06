شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو إدارة المجاهدين يباشرون مهامهم بالزي الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) باشر منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين اليوم (الأربعاء) مهامهم بالزي الرسمي الجديد في جميع مناطق المملكة. أكد ذلك، الحساب الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ونشر الحساب صوراً تُظهر مجموعة من عناصر إدارة المجاهدين بالزي الرسمي الجديد. صور صور صور



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