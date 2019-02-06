شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يتفقد المشاريع التنموية في الخفجي.. ويعلن عن مشاريع بـ78 مليونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخفجي)

أعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها بلدية محافظة الخفجي، وذلك خلال جولاته التفقدية اليوم (الأربعاء)، للبلديات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمواطنين.

وقام أمين المنطقة الشرقية بزيارة لبلدية محافظة الخفجي، التقى فيها عددا من المواطنين واستمع لآرائهم وملاحظاتهم ومتطلباتهم ووجه بتقديم الحلول اللازمة لها، كما التقى بمنسوبي البلدية، والمجلس البلدي في مبنى البلدية فيما شاهد عرضًا عن أبرز مشاريع البلدية المنفذة حاليا، بعدها قام بجولة تفقدية داخل أرجاء المحافظة، لتفقد المشروعات التي تنفذ حاليًا بالمحافظة والاطلاع من خلالها على المشاريع التنموية المستقبلية والجاري تنفيذها في المحافظة، ووجه بسرعة إنجازها مع الالتزام بالجودة في التنفيذ والرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة كافة المعوقات إن وجدت والوقوف الميداني على كافة المشاريع من قبل البلدية لمتابعة سير العمل فيها، كما زار بعض المواقع في المحافظة والتقى برئيس المركز والمواطنين، ووجه خلال الزيارة بسرعة استكمال باقي المشاريع.

بعدها توجه للمركز الحضري والتقى محافظ الخفجي محمد الهزاع وأعضاء المجلس البلدي، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن المشاريع التي نفذت والتي يجري تنفيذها في المحافظة، وعقد اجتماعا مع المحافظة محمد الهزاع ورئيس شركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج المهندس عازب القحطاني ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي نوقش خلاله الرؤى المستقبلية للمحافظة والمشاريع المنفذة والفرص الاستثمارية المطروحة.

عقب ذلك قام أمين المنطقة الشرقية بوضع حجر الأساس لمشروع مبادرة الأنسنة لتطوير الواجهة البحرية في المحافظة، حيث يشمل المشروع تركيب خط رئيسي للريّ، ومشايات إنترلوك بطول 10600 متر مربع، وتركيب ألعاب أطفال بعدد 4 مجموعات، حيث وجه المهندس الجبير بوضع مجموعة ألعاب مماثلة خاصة لذوي الإعاقة ودمجهم مع بقية أفراد المجتمع، كما يحتوي المشروع أيضا على زراعة 100 نخلة و383 شجرة، ومسطحات خضراء ومدادات أرضية بمساحة 55000 متر مربع، وعدد من الخدمات التي يحتاجها الزوار.

وفي نهاية الجولة قام أمين المنطقة الشرقية بجولة في مركز السفانية تفقد خلالها المشاريع التي تنفذ بها، كما التقى بعدد من أهالي السفانية، واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم، وقال إن هناك عددًا من المشاريع المستقبلية التي سوف تشهدها السفانية بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذ حاليا وتكثيف الأعمال البلدية ومتابعة المشاريع داخل السفانية.

يذكر أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظة الخفجي 15 مشروعًا وتبلغ تكلفتها أكثر من 78 مليون ريال، توزعت ضمن تنفيذ مشاريع تطوير الواجهة البحرية، مبادرة الأنسنة، وسائل السلامة المرورية ومشاريع سفلتة مخططات المنح وأرصفة وإنارة في الخفجي والقرى التابعة لها، مشروع التسمية والترقيم، مبادرة طرق، مباني بلدية، مرافق عامة، دراسات واستشارات، استكمال مشروع المركز الحضري، استكمال إنشاء مستودع وكراج بمبنى البلدية، مشروع إنشاء سوق خضار، كما أن البلدية قامت في الفترة السابقة والحالية بالعمل على رفع عدد من المشاريع الاستثمارية بالمحافظة وطرحها وترسيتها، وجاري العمل على طرح عدد من المشاريع الاستثمارية قريبا، كما تعمل البلدية على طرح مواقع استثمارية متنوعة حسب احتياجات المحافظة، حيث طُرح مشروع فندق (4) نجوم، ومشروع المتعهد للسيارات التالفة (الهياكل)، وطرح صالة أفراح السفانية، وسوق تجاري الشمالية 2، وطرح بوفيه على الكورنيش، وكذلك عدد 2 صراف آلي، وطرح عدد من اللوحات الإعلانية، وكذلك طرح محلين تجاريين بطريق الملك عبدالله، ومخبز آلي.

وقد طرحت مزايدة عامة لمشروع (مجمع القرية الشعبية والترفيهية) وهو أول مشروع استثماري من نوعه بالمحافظة والتي تعتبر من المشاريع الاستثمارية المميزة، كما يوجد شريط استثماري ساحلي يشمل (مدينة ترفيهية وقرية مائية)، يجري تصميم الموقع له.

وقامت البلدية أيضا بتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء السيول حسب الشروط والمواصفات الفنية، وإنشاء محطة الضخ رقم (1) وشبكات خطوط تصريف مياه الأمطار وخط الطرد، وهناك أحياء وشوارع مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار وهي الخالدية وحي الملك فهد وشارع الملك عبد العزيز، وشارع الأمير متعب بن عبد العزيز، وشارع الأمير أحمد بن عبد العزيز، وشارع عمار بن ياسر، وشارع ابن تيمية، وشارع عمرو بن العاص، وشارع الرازي، وشارع خديجة بنت خويلد، وشارع مكة المكرمة، وشارع الإمام النووي.

وتأتي الزيارة في ظل توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وتفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.

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