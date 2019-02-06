أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تنموية في الكامل وخليص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان اليوم مشاريع في محافظتي الكامل وخلص، خلال زيارته التفقدية بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وعدد من مديري القطاعات الحكومية، ووقف على مشروع الإسكان في محافظة الكامل.

واستهل الجولة بزيارة محافظة الكامل، حيث التقى الأهالي، واستمع لمطالبهم، كما التقى ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ثم ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة، والمعتمدة، والجاري تنفيذها، والمتأخرة، بحضور الفالح، وعدد من مديري الأجهزة الحكومية وأعضاء المجلس.

بعد ذلك انتقل إلى المباني الجامعية بمحافظة الكامل، حيث دشن مباني كليتي العلوم والآداب والأعمال لشطر الطالبات، التي تتسع لنحو 12 ألف طالبة، كما شهد خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وجهات عدة، منها الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمستشفى الكامل، بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية، وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية، كما شهد توقيع مذكرة تعاون مع شركة ريدان التي تهدف إلى تدريب الطلاب في مجال الأغذية وإجراء الأبحاث، وأخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف استقطاب الموهوبين.

واختتم الأمير بدر بن سلطان جولته في محافظة الكامل بزيارة عبدالله السلمي في منزله، ثم انتقل إلى محافظة خليص، والتقى فيها عددا من المواطنين وذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، وترأس اجتماع المجلس المحلي استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة، كما شهد توقيع اتفاقية بين المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة، التي تهدف إلى توفير مخيمات بيئية وإقامة مهرجان خليص الزراعي في نسخته الثانية، عقب ذلك زار أمير منطقة مكة بالنيابة عبدالعليم بن عبدالصمد.

وفي ختام الجولة، دشن مبنى محافظة خليص، مستمعا إلى شرح عن المشاريع البلدية المتمثلة في السوق الشعبي، والساحة البلدية، وتأهيل المنطقة المركزية بخليص، كذلك تأهيل الحدائق، ومحطات التخلص من النفايات.

إلى ذلك يواصل أمير المنطقة بالنيابة غدا جولاته التفقدية بزيارة محافظتي الجموم، وبحرة.

مشروع إسكان الكامل:

400 ألف م2 مساحته

95 % نسبة الإنجاز

353 قطعة من الأراضي المطورة يضمها

تسليم الأراضي للمواطنين خلال شهرين.