السعودية اليوم / "تحديات التنمية المستدامة" .. ندوة بمهرجان منظمة التعاون الإسلامي

جدة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة اليوم، ندوة حول تحديات التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان المنظمة، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في العاصمة، المُنعقدة خلال الفترة 5 ــ 9 فبراير الجاري.واستضافت الندوة وزير المالية الأسبق في جمهورية مصر العربية، الدكتور أحمد جلال، مستعرضاً سبُل رفع معدلات النمو عبر تحسين مستويات الإنتاجية في دول العالم الإسلامية، مشيرًا إلى أن معظم الدول النامية تعتمد معدلات النمو فيها على التراكم الرأسمالي وليس الإنتاجية.وبين الدكتور جلال أن تحسين الإنتاجية في دول العالم الإسلامي يستدعي انتقال القطاعات والشركات الأقل إنتاجية إلى المستويات الأعلى إنتاجية، داعيًا في الوقت ذاته حكومات تلك الدول إلى تبني سياسات لرفع الإنتاجية بتحسين بيئة الإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل لعوائد النمو، إضافة إلى العدالة في تكافؤ الفرص والعمل على مراعاة التنمية من النواحي الجغرافية.وأدار الندوة، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبد الله زايد، مؤكداً أهمية الندوة التي جاءت من الجهة التي تنظمها وترعاها وهي منظمة التعاون الإسلامي.وتحدث الدكتور زايد عن التنمية المستدامة من الناحية الاجتماعية، حيث حدد الأسس التي تنطلق منها تلك التنمية التي تتمثل في طبيعة الرؤية التي تتحقق من خلالها التنمية الاجتماعية، واستمرارية النظام السياسي في تحقيق التنمية بأسلوب عادل.// انتهى //18:30ت م0237