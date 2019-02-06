السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي رئيس أساقفة كانتربري



عمّان 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود الأردن في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان.

// انتهى //

18:26ت م

0236



عمّان 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود الأردن في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان.// انتهى //18:26ت م0236

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