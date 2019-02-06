السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تنظم ورشة عمل لتطوير خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين

جدة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسنظمت وزارة الحج والعمرة أمس, ورشة عمل نتائج تحليل دراسة الوضع الراهن لـ"مبادرة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين"، برعاية معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وحضور عدد من المسؤولين في الوزارة و القطاعات الحكومية والعسكرية والأهلية، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الإسكان كافة لضيوف الرحمن، وذلك في فندق بارك حياة في جدة.وفي مستهل الورشة أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين وتحسين جودة الخدمات وإثراء التجربة، حيث يأتي مجال الإسكان في أولوية اهتمامات الوزارة والقطاعات المشاركة في منظومة خدمات الحج والعمرة.وبين أن المبادرة تعمل على تحديد واقع القطاع السكني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووضع التصور المستقبلي من خلال معايير خاضعة للشفافية والحوكمة، وبما يساعد في تحديد المستهدفات وضبط المعايير وتحقيق جودة شاملة ومستدامة.وجرى خلال الورشة تقديم عروض مرئية للتعريف بمبادرة دراسة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين من حيث الأهداف ومراحل العمل والقيمة المضافة من تنفيذ المبادرة والأعمال المستقبلية والمستهدفة، إضافة إلى دراسة تحليلية لقياس جودة خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، و نتائج قياس رضا الحجاج عن خدمات الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة، واستقصاء وتحليل الأطر التشريعية والقانونية لمنظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، وتحليل البيانات الجيومكانية لإسكان الحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و كود خدمات إسكان الحجاجوالمعتمرين، و دور المشاركين كشركاء نجاح في استكمال المهام المستهدفة في مراحل المبادرة المستقبلية.عقب ذلك انطلقت الجلسات التفاعلية لاستعراض رؤية شركاء النجاح في سبيل تطوير منظومة الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وختمت ورشة العمل باستقصاء ومشاركة استبيان ومرئيات الحضور حول منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين.وتهدف مبادرة دراسة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين بشكل استراتيجي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تأسيس ضوابط ونظم وآليات عمل إستراتيجية، لدراسة وتطوير وتشغيل منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لآداء الحج والعمرة بكل يسر وسهولة وراحة، من خلال أربعة ضوابط تتعلق بوضع المعايير التي تسهم في رفع الكفاءة والارتقاء بخدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، إعداد وتأسيس "كود" موحد لإسكان الحجاج والمعتمرين، بناء نموذج الحوكمة والهيكل التنظيمي لمنظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، تطوير السبل لتنظيم سوق العقار من خلال استخدام التقنيات الحديثة.وفيما كان تسلسل العمل في المبادرة يتوزع على ستة محاور بداية بدراسة الوضع الراهن، إعداد إستراتيجية شاملة متضمنة كود خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، الحوكمة والتطوير التنظيمي، التشريعات والأنظمة والإجراءات والآليات، تنفيذ المتطلبات الفنية، دراسة اقتصاديات إسكان الحج والعمرة.وتمثلت دراسة الوضع الراهن لقطاع إسكان الحجاج والمعتمرين والذي يأتي عنوانا للورشة، عبر ثمان خطوات بداية بتحليل وقياس جودة خدمات إسكان الحجاج، قياس رضا الحجاج عن خدمات الإسكان، التحليل المكاني لوحدات إسكان الحجاج والمعتمرين، رصد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بخدمات الإسكان، توصيف مهام وأدوار الجهات ذات العلاقة، تحليل وتقييم الاشتراطات البيئية والصحية، تحليل وتقييم أنماط إسكان الحجاج والمعتمرين، تحليل الوضع الراهن لخدمات الإسكان في العمرة، وتخضع هذه الخطوات الثمان للنطاق المكاني والزماني والبشري والنطاق التنظيميوالإداري والقانوني.وتهدف دراسة الوضع الراهن في تحليل معايير جودة خدمات الإسكان ودراسة أبعاد جودة خدمات الإسكان، و تحديد المعدلات الفعلية ورصد مستوى الخدمات المقدمة، إضافة لتحليل التحديات والمعوقات تجاه الخدمات المقدمة ومدى تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مباني الإسكان، وأخيراً تحليل المسؤوليات والأدوار للجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان، كل ذلك في ضوء أبعاد الدراسة المشتملة على البعد الاستيعابي للحجاج والمعتمرين حسب رؤية المملكة 2030، والبعد الإنساني والاجتماعي للحجاج والمعتمرين، والبعد التقني لمنظومة الإسكان، والبعد البيئي ومعاييرالأمن والسلامة.// انتهى //18:18ت م0233