السعودية اليوم / أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بالهلال الأحمر تعقد اجتماعًا بالجوف



سكاكا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

عقد أعضاء من الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية بهيئة الهلال الأحمر برئاسة فارس القحطاني، اجتماعًا مع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف فيصل بن حواس الشمري بمقر الفرع بمدينة سكاكا.

واستعرض خلال الاجتماع آلية العمل بفرع الهيئة وقوة انتشار المراكز الإسعافية بالمنطقة والإمكانات البشرية والآلية العاملة بها, ومناقشة فرص التطوير المستقبلية وتذليل كل العقبات بما يخدم المواطن والمقيم وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن هذه اللجنة تعمل على بحث مسببات الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات والوقوف على عمل الجهات المعنية بالسلامة المرورية واستعدادها في بعض مناطق المملكة حيث ترفع تقاريرها لمعالي وزير الصحة رئيس اللجنة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

// انتهى //

18:07ت م

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سكاكا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقد أعضاء من الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية بهيئة الهلال الأحمر برئاسة فارس القحطاني، اجتماعًا مع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف فيصل بن حواس الشمري بمقر الفرع بمدينة سكاكا.واستعرض خلال الاجتماع آلية العمل بفرع الهيئة وقوة انتشار المراكز الإسعافية بالمنطقة والإمكانات البشرية والآلية العاملة بها, ومناقشة فرص التطوير المستقبلية وتذليل كل العقبات بما يخدم المواطن والمقيم وفق تطلعات القيادة الرشيدة.يذكر أن هذه اللجنة تعمل على بحث مسببات الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات والوقوف على عمل الجهات المعنية بالسلامة المرورية واستعدادها في بعض مناطق المملكة حيث ترفع تقاريرها لمعالي وزير الصحة رئيس اللجنة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.// انتهى //18:07ت م0224

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