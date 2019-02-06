السعودية اليوم / الدكتور السند يلتقي منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالحدود الشمالية



عرعر 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

التقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.

وأكد معاليه خلال اللقاء، أن ما تلقاه الرئاسة من دعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعطي دافعًا كبيرًا نحو مواصلة العطاء والعمل المتواصل لتحقيق تطلعاتهما ومواكبة رؤية 2030 مع السعي بشكل دائم لتطوير جودة العمل.

وحث الدكتور السند على الإخلاص في العمل وفق الصلاحيات والمهام التي حددها ولي الأمر كل حسب اختصاصه, والإتقان في العمل كما يحثنا الدين الحنيف لتتحقق المصالح وتندفع المفاسد, مؤكداً أن السمع والطاعة لولي الأمر واجب يتحقق به تنظيم الحياة العامة.

بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات الأعضاء الذين نوهوا بدعم الرئاسة الذي أسهم في تطور أعمال الجهاز في المنطقة بشكل خاص وفروع المملكة بشكل عام.

// انتهى //

17:23ت م

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عرعر 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.وأكد معاليه خلال اللقاء، أن ما تلقاه الرئاسة من دعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعطي دافعًا كبيرًا نحو مواصلة العطاء والعمل المتواصل لتحقيق تطلعاتهما ومواكبة رؤية 2030 مع السعي بشكل دائم لتطوير جودة العمل.وحث الدكتور السند على الإخلاص في العمل وفق الصلاحيات والمهام التي حددها ولي الأمر كل حسب اختصاصه, والإتقان في العمل كما يحثنا الدين الحنيف لتتحقق المصالح وتندفع المفاسد, مؤكداً أن السمع والطاعة لولي الأمر واجب يتحقق به تنظيم الحياة العامة.بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات الأعضاء الذين نوهوا بدعم الرئاسة الذي أسهم في تطور أعمال الجهاز في المنطقة بشكل خاص وفروع المملكة بشكل عام.// انتهى //17:23ت م0211

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