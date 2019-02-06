شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلجأ لفحص الحمض النووي DNA لإثبات نسب عدد من الإبل والان مع التفاصيل

تعكف اللجنة المنظمة لمهرجان الإبل المقام حاليًا في السعودية، على فحص الحمض النووي DNA لعدد من الإبل المشاركة في المهرجان بهدف إثبات نسبها كجزء من شروط المشاركة في إحدى مسابقات المهرجان.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان الذي انطلقت فعاليات نسخته الثالثة أمس الثلاثاء، إن إعلان نتائج التحكيم في فئة “الفحل وإنتاجه” سيستغرق عدة أيام لحين الانتهاء من نتيجة فحص الـDNA .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو مجلس إدارة نادي الإبل، فوزان بن حمد الماضي قوله إن “لجان التحكيم أنهت إجراءاتها، وتبقى اكتمال شرط أن الإنتاج المشارك مع المنقية يعود للفحل المشارك، وهذا الأمر يستغرق عدة أيام، وفي حال الانتهاء يتم إعلان الفائزين فورًا”.

ويقتصر فحص الحمض النووي هذا العام على فئة الفحل وإنتاجه في لون الشعل، ولم تكن تلك الخطوة مطبقة من قبل، فيما لا يعرف إن كانت مقدمة لتطبيقها على فئات أخرى من مسابقات المهرجان الذي يحظى بدعم رسمي رفيع المستوى ويستقطب جمهورًا كبيرًا من داخل وخارج السعودية.

ويقول القائمون على المهرجان، إن اللجوء لفحص الـDNA يضمن وجود شفافية في المنافسات، ويمنع وجود أي حالات غش قد يلجأ لها المشاركون بهدف الفوز في إحدى جوائز المهرجان المجزية.