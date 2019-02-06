شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلجأ لفحص الحمض النووي DNA لإثبات نسب عدد من الإبل والان مع التفاصيل
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان الذي انطلقت فعاليات نسخته الثالثة أمس الثلاثاء، إن إعلان نتائج التحكيم في فئة “الفحل وإنتاجه” سيستغرق عدة أيام لحين الانتهاء من نتيجة فحص الـDNA .
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو مجلس إدارة نادي الإبل، فوزان بن حمد الماضي قوله إن “لجان التحكيم أنهت إجراءاتها، وتبقى اكتمال شرط أن الإنتاج المشارك مع المنقية يعود للفحل المشارك، وهذا الأمر يستغرق عدة أيام، وفي حال الانتهاء يتم إعلان الفائزين فورًا”.
ويقتصر فحص الحمض النووي هذا العام على فئة الفحل وإنتاجه في لون الشعل، ولم تكن تلك الخطوة مطبقة من قبل، فيما لا يعرف إن كانت مقدمة لتطبيقها على فئات أخرى من مسابقات المهرجان الذي يحظى بدعم رسمي رفيع المستوى ويستقطب جمهورًا كبيرًا من داخل وخارج السعودية.
ويقول القائمون على المهرجان، إن اللجوء لفحص الـDNA يضمن وجود شفافية في المنافسات، ويمنع وجود أي حالات غش قد يلجأ لها المشاركون بهدف الفوز في إحدى جوائز المهرجان المجزية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تلجأ لفحص الحمض النووي DNA لإثبات نسب عدد من الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.