السعودية | اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:11 مساءً, 6 فبراير 2019 م المناطق - الرياض أصدر معالي رئيس الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي قراراً ادارياً يقضي بتعيين الاستاذ صالح بن محمد اليامي مديراً للهيئة بالمنطقة الجنوبية . وثمن اليامي لمعالي الرئيس الثقة التي أولها له مؤكداً انها ستكون دافعاً له للعطاء في خدمة الوطن.

ويعد اليامي من الكفاءات الوطنية المتميزة في الهيئة تدرج في عدد من المناصب وكان أخرها مدير إدارة الواحدات البيئة بالهيئة وحاصل على درجه البكالوريس في علوم البيئة من جامعة الملك عبدالعزيز .

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