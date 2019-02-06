السعودية | عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بالوزارة أمس الثلاثاء، أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.
وقال الأمير عبدالله بن بندر خلال لقائه بهم: “حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من خيرة الرجال”.
وأشاد بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، في المساهمة في أمن الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته.
ورحّب وزير الحرس الوطني بهم، مؤكدًا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالأفواج كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.
من جهتهم، عبّر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.
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