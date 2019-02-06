شكرا لقرائتكم النائب العام يبحث مع الثقفي التعاون في القضايا المتعلقة بالبيئة والأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

اطلع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خلال زيارته لمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة اليوم برفقة وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من منسوبي النيابة العامة على أعمال الهيئة في مجال الأرصاد وحماية البيئة.

وكان في استقبالهما رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.

واطلع النائب العام خلال زيارته على آلية رصد الظواهر الجوية ومتابعتها من قبل كوادر وطنية مؤهلة وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة بالمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وكذلك آلية العمل في مجال حماية البيئة ورصد التلوث البيئي وكذلك برنامج التفتيش البيئي لرصد المخالفات.

كما زار النائب العام مركز التواصل الرقمي بالهيئة المعني بإيصال المعلومات الأرصادية والبيئية للمجتمع، والتفاعل مع وسائل الإعلام على مدار الساعة والمساهمة في الحد من انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوش على المجتمع من خلال إيصال المعلومات العلمية من مصدرها. واطلع معاليه أيضا على نظم الحماية التقنية وأمن المعلومات بإدارة الامن السيبراني.

وعقد النائب العام اجتماعا مع نهاية زيارته بحضور الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي واستعرضا فيه سبل التعاون بين النيابة العامة والهيئة في القضايا المتعلقة بالبيئة والأرصاد والتي أصبح التحقيق فيها وإقامة الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة كإدخال النفايات الخطرة الملوثة والإشعاعية للمملكة أو عدم تقيد القائمين على هذه المواد بنقلها أو حفظها أو إنتاجها بخلاف ما جاء في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك وكذلك من يتخلص من هذه المواد بخلاف الأنظمة واللوائح سواء كان على اليابسة أو في المياه الإقليمية للمملكة.

وقدم معالي النائب في اختتام زيارته شكره لمعالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على استقبال أعضاء هيئة النيابة العامة بمقر الهيئة، وعبر عن فخره واعتزازه بما شاهده في هذا المرفق الحيوي والذي يقوم بدور وطني مهم جدا لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا حرص النيابة العامة على المحافظة على ما يخدم مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، كما شدد على أهمية رفع مستوى التعاون كون الهيئة جهة استدلال والنيابة جهة التحقيق فيما يخدم الصالح العام وسلامة وأمن الوطن.

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