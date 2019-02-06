شكرا لقرائتكم آخر موعد لإدخال رغبات النقل الخارجي عبر موقع نظام نور .. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام نور اعتبارا من يوم الغد الخميس.

ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية قد أتيح بدءا من يوم 30 فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل عبر نظام نور بدءاً من 21 جمادى الأولى ويستمر حتى الثاني من جمادى الآخر على الرابط التالي (هنا).

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

وكانت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وزارة التعليم كشفت اليوم عن بعض التوجيهات المهمة حول تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال الرغبات في نظام نور لحركة النقل الخارجي والداخلي لهذا العام.

وتضمنت التوجيهات أن التقدم على حركتي النقل الخارجي والداخلي والانسحاب منهما يتاح خلال الفترة المحددة في التعميم والتي بدأت يوم 21/5 وستنتهي يوم 2/6/1440 ولن ينظر في طلبات العدول أو الانسحاب التي يتقدم بها أصحابها بعد هذا التاريخ.

وتابعت أنه على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة استمارة النقل من النظام في الوقت المنصوص عليه في التعميم، وتوقيعها وختمها من قائد المدرسة والاحتفاظ بها.

كما يتعين على طالبي النقل الخارجي المشروط بلم الشمل التأكد من اعتماد قائدي المدرستين لطلب واستكمال كافة الإجراءات.

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتباراً من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

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