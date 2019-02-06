الان تتابع رئيس اللجنة الوطنية للتغذية: سننشئ قاعدة بيانات تغذوية علمية وطنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

عقدت اللجنة الوطنية للتغذية، أولى اجتماعاتها برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، رئيس اللجنة الوطنية للتغذية، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وحضور الأمين العام الدكتور محمد السيف، وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات.

وقدم “الجضعي” خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما لجميع القطاعات وتبنيهما للمبادرات التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، ومنها الموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية للتغذية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (144) وتاريخ 05/03/1440هـ.

وأوضح أن اللجنة الوطنية تُعنى بالاهتمام بالحالة التغذوية للمجتمع بكافة مراحله العمرية من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتقييم الحالة التغذوية لوضع الأولويات للتدخل بتعديل أو استحداث السياسات بالتغذوية، مؤكدًا أهمية تحديد القيم المرجعية للعناصر الغذائية لدورها في تخطيط البرامج ووضع الأنظمة التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

وقال “الجضعي”، إن لكل بلد ثقافة غذائية وممارسات تغذوية تميزه عن الثقافات الأخرى وتضيف إلى هويته الوطنية وهذه السمات والملامح تتضمن الوجبات والأطعمة الخاصة به، ومن خلال تحليلها وتصنيفها يمكن إنشاء موسوعة علمية غذائية خاصة تساعد الباحثين على إجراء دراساتهم، كما توضح لمستهلكي هذه الوجبات ما تحتويه من عناصر غذائية.

وأشار “الجضعي” إلى أهمية وجود قاعدة بيانات تغذوية علمية وطنية تخدم الباحثين ومتخذي القرار في مجال التغذية، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بالعمل على إنشاء هذه القاعدة مع الجهات ذات العلاقة لتكون داعما ومرجعا للجميع.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية للتغذية المختصين في مجال التغذية من جميع الجهات، للمشاركة في نشاطات اللجنة، التي ستدشن قريبًا من خلال عقد ورش عمل للمختصين في مختلف مناطق المملكة.