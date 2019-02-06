السعودية تفرض غرامة تصل الى 500 الف ريال على تعذيب الحيوانات

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتحديد عقوبات لعدد من المخالفات في نظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في 5 مناطق هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والمنطقة الشرقية و وصلت العقوبات إلى غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودى فيما أوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج أن ضمن المخالفات تعذيب القطط بإطلاق الكلاب عليها وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان المزاين بحسب صحيفة المواطن السعودية.

كما أضاف الدكتور الدويرج أن من بين المخالفات التي تستوجب العقوبة بيع الحليب على جوانب الطرق ما يلحق أضرارا بالمستهلكين علاوة على غياب تراخيص المنشآت البيطرية ومزاولة الطب البيطري دون ترخيص والمتاجرة بالحيوانات المريضة كما دعا الدويرج إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها تجنبا للعقوبات مهيبا بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للأنظمة عبر الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ.