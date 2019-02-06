التسجيل في سند الزواج 1440 والشروط والرابط المباشر بالخطوات “سند محمد بن سلمان للزواج”

نتابع معكم كل ما يهمكم حول التسجيل في سند الزواج 1440 وهو أحد أضخم المشاريع الذي أطلقته المملكة العربية السعودية تحت أوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكان هذا رغبة منه لتنمية مبادرة اجتماعية غير ربحية وقد كان اسم البرنامج هو سند محمد بن سلمان، وتهدف المبادرة إلي تقديم المساعدة وتلبية احتياجات العديد من الفئات في المجتمع السعودي الكريم، وهذا لمساعدتهم لمواجهة موجة الغلاء العاتية، وتوفر المبادرة الدعم المالي والمعرفي ضمن شروط وآليات محددة، والآن نتابع معكم طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان وشروط التسجيل وهذا بالإضافة إلي رابط التسجيل فتابعونا.

التسجيل في سند الزواج

تم التوضيح أنه يجب اجتياز المتقدم للبرنامج دورة الوعي المالي أولا، وأن الأفضلية للتسجيل والقبول بين المتقدمين تكون لذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الشهداء، وخطوات التسجيل هي كالتالي:

الدخول علي رابط التسجيل في سند الزواج اختيار مبادرة سند للزواج التأكد من مطابقة المتقدم للشروط المذكورة يتم انتظار رسالة اعتماد الطلب تقديم إقرار بالتعهد علي صحة جميع البيانات المذكورة

شروط القبول في سند محمد بن سلمان للزواج

يجب أن يكون الزوجين سعوديي الجنسية

عمر الزوجة بين 18-40 سنة والزوج 21-40 سنة

أن يكون أول مرة للرجل أن يتزوج

أن يكون كلا المتقدمين حاصلين علي الثانوية العامة كحد أدنى

ألا يكون قد مضى علي عقد زواجهما أكثر من سنة

ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 4000 ريال

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال

إتمام دورة الوعي المالي والحصول علي درجة لا تقل عن 60%

رابط تسجيل سند الزواج “سند محمد بن سلمان”

التسجيل في سند الزواج 1440 والشروط والرابط المباشر “سند محمد بن سلمان للزواج”

يتم التسجيل في سند للزواج عبر الرابط التالي، ويتم اختيار مبادرة سند للزواج، ثم مطابقة الشروط والمعايير