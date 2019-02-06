شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة جدة و«صحة مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

رعى أمير مكة المكرمة بالإنابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز توقيع اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وجامعة جدة، تهدف لتطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية وخدمة المجتمع، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، ونيابة عن مدير جامعة جدة الدكتور محمد سعيد مدرس

وأبانت صحة مكة المكرمة بأنه وفي سبيل تحقيق الاتفاقية فقد شملت التوجهات العامة لجامعة جدة محور المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال بناء شراكات إستراتيجية فاعلة ترسخ مبادئ وقيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي الهادف، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 الساعية لتأهيل كفاءات سعودية عالية المستوى ومدربة، وتنمية مواهبهم، والارتقاء بالمستوى العلمي لهم وفق مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأخلاقية وأهدافنا الوطنية إذ تقوم جامعة جدة بإبرام مذكرات التفاهم مع المؤسسات والهيئات المختلفة بما يحقق أهدافها الإستراتيجية.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أنه تم توقيع الاتفاقية بناءً على رغبة الطرفين في خلق شراكة علمية أكاديمية تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في شتى المجالات الأكاديمية والاستشارية البحثية بما يحقق القيم والأهداف التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال الدور الفاعل في مجال التدريب والشراكات الإستراتيجية.

كما تم الاتفاق بين الطرفين على التعاون الكامل في كافة الأعمال التنفيذية التي تجمع بينهما والمشاركة في تنظيم أو طرح برامج أكاديمية، وتوفير فرص التدريب التعاوني للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب الطالبات في تخصص التمريض، و تفعيل مبادرة التوعية الصحية (شطر الطالبات) في مجال صحة الطفل، الأمراض المعدية و صحة المرأة، والتعاون في مجال تدريب الطلاب في المختبرات والغذاء والتغذية في المستشفى، وتنسيق الجهود في بناء المعايير المهنية في الخدمات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل وتوطين الأيدي العاملة، والعمل المشترك لمواجهة المعوقات التي تعترض نمو القطاع الصحي عبر توفير الدعم المادي والفني والبيئي للطلاب، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة في تنفيذ المشاريع التطويرية والأكاديمية والعلمية والاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات، الندوات، الملتقيات المهنية وورش العمل والدورات العلمية والاسهام في تنظيم ذلك بما يعود بالنفع على الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتطوير العملية التعليمة والصحية وخدمة المجتمع المحلي لدى الطرفين.