شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المديتة المنورة)

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم (الأربعاء).

وكان في استقباله الأمين العام ومديرو الإدارات، وقد تجول في صالة الطباعة وشاهد واستمع لشرح موجز عن الطباعة وجهود العاملين في خدمة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وقدم الأمين العام للمجمع مصحف هدية للشيخ الدكتور السديس من إنتاج المجمع.

وفي نهاية الزيارة شكر القائمين على هذا المجمع، لما يبذلونه في خدمة كتاب الله وسنة نبيه علىية الصلاة والسلام.