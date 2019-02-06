شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: توجيهات مهمة حول تحديث بيانات وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت وزارة التعليم توجيهات مهمة حول تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال الرغبات في نظام نور لحركتي النقل الخارجي والداخلي.

ووفقاً لما نشره المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء)، فإن التوجيهات كالتالي:

يتاح التقدم على حركتي النقل الخارجي والداخلي والانسحاب منهما خلال الفترة المحددة في التعميم التي بدأت يوم الأحد 1440/5/21 ولن ينظر في طلبات العدول أو الانسحاب التي يتقدم بها أصحابها بعد هذا التاريخ.

كما أنه على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة استمارة النقل من النظام في الوقت المنصوص عليه في التعميم وتوقيعها وختمها من قائد المدرسة والاحتفاظ بها.

وعلى طالبي النقل الخارجي المشروط بلم الشمل التأكد من اعتماد قائدي المدرستين للطلب واستكمال كافة الإجراءات.