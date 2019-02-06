، منافس "نتنياهو" مستعد لإزالة مستوطنات الضفة.. و"السلطة" ترحّب بحذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جانتس" قال: أعارض الهيمنة على شعب آخر

أبدى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيبًا حذِرًا، اليوم (الأربعاء)، بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلّة في المستقبل.

ونقلت "رويترز" عن "أبو ردينة" قوله: "إن تصريحات الجنرال السابق بيني جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة، وخاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات".

ذكر "جانتس" في تصريحاته لصحيفة إسرائيلية، أنه يعارض الهيمنة على شعب آخر، مضيفًا أن إسرائيل قد تكرّر إزالة المستوطنات كما فعلت في قطاع غزة عام 2005.