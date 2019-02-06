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تُوُفّي معلمان اثنان، وأصيب اثنان آخران، في حادث مروري مساء اليوم، في طريق الهجرة، قرب مركز عشيرة بالمدينة المنورة، فيما باشرت الجهات الإسعافية والأمينة الموقع، وتم نقلهم إلى مستشفى الميقات العام.
وتفصيلاً، تعرض أربعة من المعلمين لحادث مروري في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم محافظة وادي الفرع، ونتج عن الحادث وفاة اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين، وقد باشرت الحادثة دوريات أمن الطرق ومرور المدينة والفرق الإسعافية، فيما تم نقل جميع الأشخاص لمستشفى الميقات العام.
المدينة.. مصرع وإصابة 4 معلمين في حادث مروري على طريق الهجرةخالد الشاماني الخليج 365 2019-02-06
تُوُفّي معلمان اثنان، وأصيب اثنان آخران، في حادث مروري مساء اليوم، في طريق الهجرة، قرب مركز عشيرة بالمدينة المنورة، فيما باشرت الجهات الإسعافية والأمينة الموقع، وتم نقلهم إلى مستشفى الميقات العام.
وتفصيلاً، تعرض أربعة من المعلمين لحادث مروري في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم محافظة وادي الفرع، ونتج عن الحادث وفاة اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين، وقد باشرت الحادثة دوريات أمن الطرق ومرور المدينة والفرق الإسعافية، فيما تم نقل جميع الأشخاص لمستشفى الميقات العام.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
05:43 PM
في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم وادي الفرع
تُوُفّي معلمان اثنان، وأصيب اثنان آخران، في حادث مروري مساء اليوم، في طريق الهجرة، قرب مركز عشيرة بالمدينة المنورة، فيما باشرت الجهات الإسعافية والأمينة الموقع، وتم نقلهم إلى مستشفى الميقات العام.
وتفصيلاً، تعرض أربعة من المعلمين لحادث مروري في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم محافظة وادي الفرع، ونتج عن الحادث وفاة اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين، وقد باشرت الحادثة دوريات أمن الطرق ومرور المدينة والفرق الإسعافية، فيما تم نقل جميع الأشخاص لمستشفى الميقات العام.
، المدينة.. مصرع وإصابة 4 معلمين في حادث مروري على طريق الهجرة ،
المصدر : الخليج 365
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