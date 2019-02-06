، خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين ،

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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورئيس وزراء ألبانيا آدي راما، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية ألبانيا.
فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقّعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.
كما تم توقيع اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقّعها من الجانب السعودي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.
وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقّعها من الجانب السعودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا.
حضر مراسم التوقيع: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.
كما حضره من الجانب الألباني، ونائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.
خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-06
شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورئيس وزراء ألبانيا آدي راما، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية ألبانيا.
فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقّعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.
كما تم توقيع اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقّعها من الجانب السعودي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.
وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقّعها من الجانب السعودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا.
حضر مراسم التوقيع: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.
كما حضره من الجانب الألباني، ونائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
05:10 PM
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
05:38 PM
في مجالي السياحة والخدمات الجوية
شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورئيس وزراء ألبانيا آدي راما، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية ألبانيا.
فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقّعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.
كما تم توقيع اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقّعها من الجانب السعودي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.
وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقّعها من الجانب السعودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا.
حضر مراسم التوقيع: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.
كما حضره من الجانب الألباني، ونائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.
، خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين ،
المصدر : الخليج 365
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