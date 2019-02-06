، "الشورى" يطالب "المدن الاقتصادية" بتقديم إيضاح حول مواردها المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشد تحديد خطة استراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشروعات

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بتحديد خطة استراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشروعات، مما يوجد فرص العمل، فيما أشار آخر إلى تقاطع أهداف هيئة المدن الاقتصادية مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً ضرورة أن يتضمن تقرير "المدن الاقتصادية" إيضاحاً عن مواردها المالية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.

فيما شدد أحد الأعضاء على أهمية أن تستقطب الهيئة استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني محلية وأجنبية تمكّن من إيجاد فرص العمل وتعزز من الصادرات، فيما رأى عضو آخر عدم جدوى إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلا باعتمادها على التصدير خارج المنطقة العربية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المميزين في مجالات احتياج الوكالة.

كما دعت اللجنة الوكالة إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة، فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوّه أحد أعضاء المجلس باللغة الإخبارية التي تنتهجها "واس"، وتأنيها في نقل المعلومة، مما يؤكد موثوقية ما تنقله من مواد، مشيراً إلى أهمية أن تقوم الوكالة بأعمال إعلامية ذات جدوى مالية، فيما تساءل آخر عن نسبة الأخبار التي تنقلها "واس" والأخبار التي تصنعها.

من جهته، أشار أحد الأعضاء عن أسباب عدم قدرة الوكالة على القيام بتدريب موظفيها، فيما أكد آخر أن "واس" دورها أساس كمصدر أول للأخبار في المملكة بما يؤكد أهمية أن توجد استراتيجية لأعمالها.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، الموقع في مدينة مدريد بتاريخ 26/ 7/ 1439هـ، الموافق 12/ 4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلته رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية الموقع في مدينة تونس بتاريخ 10/ 11/ 1439هـ، الموافق 23/ 7/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات، الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 27/ 12/ 1439هـ، الموافق 7/ 9/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.