، إداريو وإداريات المدارس لـ"آل الشيخ": أنقذنا من قرار العودة بمنتصف ذي القعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شكوا من توقف الترقيات رغم استحقاق الكثيرين منهم لها بعد شهادات نالوها

جدد إداريو وإداريات المدارس دعوتهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للنظر في قرار عودة الهيئة الإدارية في المدارس في منتصف شهر ذي القعدة، واصفين ذلك بـ"الأمر المرهق والشاق".

وذكروا أن جميع أعمالهم مرتبطة بالطلاب والطالبات وما يقومون به من بداية العام الدراسي من مقابلة الجمهور والطلاب والطالبات يدخل في نطاق الأعمال المجهدة للغاية.

وقال بعض الإداريين في شكواهم: نقوم بأعمال إضافية غير الموكلة لنا من مراقبة طلاب ودخول حصص انتظار ومراسلات، وننفذ كل ما يوكل لنا من مهام حتى وإن كانت خارج الدليل الإجرائي؛ وذلك من أجل المصلحة التعليمية والطلاب والطالبات دون أي اعتراض، رغم أن ذلك ليس من مهام عملنا.

وذكر آخرون أن عودة الهيئة الإدارية بالمدارس في منتصف شهر ذي القعدة أمر لا فائدة منه على الإطلاق؛ نظراً لأن جميع الأعمال التي نقوم بها مرتبطة بالطلاب والطالبات، إضافة إلى أن نظام "نور"، وهو النظام الأساسي في وزارة التعليم يكون مغلقاً في هذه الفترة.

وأضافوا: إداريو وإداريات المدارس يقومون بأعمال جبارة خلال العام الدراسي حيث يتولون مقابلة أولياء الأمور والطلاب وحصص النشاط ونهاية دوام يومي تصل إلى الساعة الثانية ظهراً، فهل من المعقول أن نعود في منتصف شهر ذي القعدة؟

وأردف الشاكون أن ترقيات الإداريين متوقفة رغم استحقاق الكثيرين منهم لها، وذلك رغم الدورات والشهادات التي حصل عليها الكثيرون، إلا أنهم لم يحصلوا على ترقيات منذ سنوات.

وطالبوا "آل الشيخ" بإنقاذ الإداريين من تبعات هذا القرار الذي تضرر منه الكثير والنظر بجدية في موضوع لتكون عودة الإداريين مع المعلمين والمعلمات، إضافة إلى النظر في ترقيات الإداريين وخاصة المستحقين لها.

وكشف التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي المقبل 1439/ 1440هـ عن عودة الإداريين (غير المعلمين الممارسين للتدريس) في 18 من شهر ذي القعدة للعام المقبل 1440هـ، وبذلك يؤكد نهج الوزارة السنوي في تقديم موعد دوام الإداريين، وهو ما يقابل بموجة من الاعتراض والانتقاد.

ونص تعميم وزير التعليم الأسبق الدكتور أحمد العيسى لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 18/ 11 /1440هـ الموافق 21/ 7/ 2019م، على أن تكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام 1441هـ (عدا المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز) الأحد 17/ 12/ 1440هـ وستكون بداية العام الدراسي للعام 1441 يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ.