- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري، في وفاة والدهما.
وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهما، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهما الصبر والسلوان.
وأعرب مساعد السديري من جهته عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
أمير تبوك يواسي "السديري" في وفاة والدهماصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري، في وفاة والدهما.
وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهما، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهما الصبر والسلوان.
وأعرب مساعد السديري من جهته عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
04:26 PM
واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري، في وفاة والدهما.
وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهما، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهما الصبر والسلوان.
وأعرب مساعد السديري من جهته عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
، أمير تبوك يواسي "السديري" في وفاة والدهما ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يواسي "السديري" في وفاة والدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.