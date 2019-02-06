، "تعليم شمال الرياض" يدشن مسابقة "مواهب الرسم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "مستقبل وطن" وهدفها تحفيز إبداعات الطلاب

أقام مكتب التعليم بشمال الرياض، مسابقة التربية الفنية الأولى رؤية الشمال تحت عنوان "مستقبل وطن" على مستوى مدارس المكتب بالرياض، بمشاركة العديد من طلاب المدارس، وبرعاية مدير المكتب سلمان الحميدي العتيبي.

وقال مشرف التربية الفنية بالمكتب وصاحب المبادرة عادل بن محمد بن طالب: المسابقة ستكون سنوية، وهي تهدف إلى إبراز مواهب الطلاب الفنية وربط الطلاب بمنجزات هذا الوطن المعطاء.

وأضاف: المدارس تزخر بالعديد من المواهب والمبدعين من الطلاب في مجال الرسم وهذه المسابقة ستكون أكبر داعم ومحفز لإبراز هذه المواهب.