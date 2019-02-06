، عبر "الشورى".. نورة الشعبان تطالب بإطلاق جائزة "الإبداع الإعلامي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتحفيز الإعلاميين السعوديين في "الصحافة وفنونها" وتعزيز المنافسة

طالبت عضو مجلس الشورى السعودي نورة بنت فيصل الشعبان، بإطلاق جائزة "الإبداع الإعلامي" لتحفيز الإعلاميين السعوديين في مجال الصحافة وفنونها، وتشمل أفضل تقرير وأفضل صورة بما يعزز المنافسة الداخلية وظهور المتميزين في هذا المجال.

وطالبت بتعزيز حضور وكالة الأنباء السعودية في مكاتب الأخبار الدولية في الدول الرئيسة بالعالم، مثل مكتب في الصين وأمريكا الجنوبية وروسيا وغيرها، رغم وجود نشاطها الاقتصادي والثقافي الكبير المتبادل.

وأكدت "الشعبان"، خلال مداخلتها في جلسة مجلس الشورى التي عُقِدت بمقر المجلس اليوم الأربعاء، أهمية إيجاد شراكة بين الوكالة وهيئة الصحفيين في مجال تطوير العمل الصحفي في المملكة ووضع آليات واستراتيجية في ذلك تعزز الطاقات السعودية، كما تنظم عمل العاملين في المجال الصحفي، وتبعد الدخلاء على العمل الإعلامي، ضمن ترخيص مهنة؛ أسوةً ببقية المهن لحماية هذا الوسط من غير العارفين ومن يسيء للعمل الإعلامي والوطن.

وأشارت إلى ضرورة تفعيل مركز التدريب والتطوير الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية ليكون على مستوى خليجي وإقليمي يواكب طموح المملكة ورؤيتها، وكذلك إنشاء مكتبة تضم كل ما يخص الإعلام سواء كتب ورقية أو إلكترونية تكون مرجعاً للباحثين والباحثات في المجال الإعلامي.