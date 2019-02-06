السعودية اليوم / أمير المدينة المنورة يُدشن مركز الخدمات الشامل بالإمارة بقسميه الرجالي والنسائي

المدينة المنورة 1 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 فبراير 2019م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير امنطقة المدينة المنورة ، أهمية تعزيز مفهوم حق المواطن في حدود النظام ، وعلى الموظف الحكومي أن يقدم للمواطن الخدمة على الوجه الأمثل مستشعراً جانب المسؤولية لا السلطة، جاء ذلك خلال تدشين سموه مركز الخدمات الشامل بالإمارة بقسميه الرجالي والنسائي ، الذي يقدم حزمة من الخدمات تصل لأكثر من 80 خدمة للمواطنين و المقيمين تحت سقف واحد وفي إطار خطة تطوير الأداء بمختلف القطاعات بالمنطقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة وهيب محمد السهلي.وأشار سموه الى أن إنشاء مركز الخدمات الشامل بإمارة المنطقة بقسميه الرجالي والنسائي جاء تلبية لرضا المستفيد، بعد أن حقق المركز نجاحا في نسخته الأولى ، وفق معايير عالية الجودة تقدم من خلالها الخدمات للمواطن والمواطنة لإنهاء إجراءاتهم الحكومية في مكان واحد، مبيناً سموه في ذات السياق أن المواطن صاحب حق في الخدمة ويجب أن لا يحتاج لوقت أكثر من الممكن لإنهاء معاملته وبالتالي فإن تحسين الخدمات مطلب أساسي يتطلع إليه المواطن والزائر والمقيم على حد سواء .وثمن سموه دور وزارة الداخلية في إطلاق المركز لتقديم خدمات مميزة للمواطنين ، في نسخته الاولى ضمن برنامج ريادة ، وأن تنفيذ هذين المركزين من قبل امارة المنطقة تأتي استجابة للنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية لتقديم خدمات مميزة ، بما يعكس الاهتمام الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام وعناية بتوفير كافة الإمكانات لراحة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم .وأضاف سموه أن المركز يهدف لتطبيق أعلى معايير الجودة ضمن بيئة عمل حديثة ومتطورة تهتم باحتياجات المستفيدين وتمكنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بيسر وسهولة وفي وقت قياسي.وتعمل امارة منطقة المدينة المنورة بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الاداء ، وما يقدم من خدمات الالكترونية ، أو من خلال مراكز الخدمة الشاملة ، اضافة الى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات من منسوبي الامارة لتحقيق الخدمات في المراكز بكل كفاءة .وقد تم إنشاء المراكز الخدمات الحكومية الشامل بقسميه الرجالي والنسائي على مساحة اجمالية ١٩٨٣م٢ يحتوى على أجهزة قياس رضا المستفيدين، وخدمة الانتظار، واجهزة الاستعلام الذاتية ، اضافة الى أحدث أنظمة السلامة ومكافحة الحريق ، كما زودت المباني بسماعات التنبيه.يذكر أن عدد الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة بالمركز القسم الرجالي تبلغ ١٢ جهة ، فيما تقدم٨ جهات حكومية الخدمة بالقسم النسائي ، وتشمل هذه الجهات كل من أمارة المدينة المنورة،الأحوال المدنية، المديرية العامة للجوازات، المرور ،الدفاع المدني ،وزارة التجارة والاستثمار،أمانة المدينة المنورة،وزارة العدل ،المؤسسة العامة للتقاعد، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،الغرفة التجارية،وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما ان مندوبي الجهات الممثلة في المركز لديهم الصلاحيات اللازمة من قبل مراجعهم التي تمكنهم من إنجاز وتنفيذ الخدمات المطلوبة لتحقيق رضا المستفيدين .// انتهى //17:10ت م0209