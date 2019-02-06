السعودية اليوم / مدني الجوف ينبه من تقلبات جوية وحالة مطرية متوقعة اليوم



سكاكا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف عن الحالة الجوية التي يتوقع أن تتأثر بها المنطقة , ومن المتوقع أن تكون بدايتها ابتداءً من اليوم الأربعاء بمشيئة الله.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أنه من المتوقع أيضاً أن يصاحب الحالة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل ( سكاكا - دومة الجندل - القريات - طبرجل ) .

وأكد أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب النقيب الضويحي بالمواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع ارشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

// انتهى //

17:07ت م

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سكاكا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسنبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف عن الحالة الجوية التي يتوقع أن تتأثر بها المنطقة , ومن المتوقع أن تكون بدايتها ابتداءً من اليوم الأربعاء بمشيئة الله.وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أنه من المتوقع أيضاً أن يصاحب الحالة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل ( سكاكا - دومة الجندل - القريات - طبرجل ) .وأكد أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.وأهاب النقيب الضويحي بالمواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع ارشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.// انتهى //17:07ت م0207

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