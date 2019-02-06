السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم فعاليات ملتقى "حماية أبنائنا الطلاب مسؤولية مشتركة"



نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، فعاليات ملتقى التوجيه والإرشاد بمقر بيت الطالب بعنوان "حماية أبنائنا الطلاب مسؤولية مشتركة", الذي استمر ليومين بمشاركة ١٢٠ مرشدًا، في بيت الطالب بحي الفهد.

وأبان مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران حسين آل جليدان أن الفعالية هدفت إلى تنفيذ المخرجات والحقائب التدريبية للميدان والاستفادة منها في اكتشاف بعض الحالات للتعامل معها وفق مهنية عالية ودراسات تخصصية.

وتضمنت الفعاليات حلقات نقاش، وأوراق عمل بين المتخصصين والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين، تناولت العديد من الأمور وسبل تنمية المهارات والمعارف. // انتهى //

16:43ت م

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نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، فعاليات ملتقى التوجيه والإرشاد بمقر بيت الطالب بعنوان "حماية أبنائنا الطلاب مسؤولية مشتركة", الذي استمر ليومين بمشاركة ١٢٠ مرشدًا، في بيت الطالب بحي الفهد.وأبان مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران حسين آل جليدان أن الفعالية هدفت إلى تنفيذ المخرجات والحقائب التدريبية للميدان والاستفادة منها في اكتشاف بعض الحالات للتعامل معها وفق مهنية عالية ودراسات تخصصية.وتضمنت الفعاليات حلقات نقاش، وأوراق عمل بين المتخصصين والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين، تناولت العديد من الأمور وسبل تنمية المهارات والمعارف. // انتهى //16:43ت م0195

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