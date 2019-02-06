السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مدير المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية

الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مدير عام المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية جان لويس دي براور والوفد المرافق له.وأطلع معاليه, المسؤول الدولي على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من دول العالم خاصة اليمن.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم، مستعرضين جوانب تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني.وشدد الدكتور الربيعة على أهمية التعاون المشترك لحل الكثير من الأزمات الإنسانية حول العالم، مبينًا أهمية الالتزام بتطبيق القانون الإنساني الدولي والحيادية في العمل بما يضمن الوصول للفئات الأكثر احتياجًا.وأوضح معاليه أن المركز قام بتنفيذ عدد من البرامج النوعية لحماية الأطفال في اليمن ممن جندتهم مليشيات الحوثي وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عبر إقامة الدورات المتخصصة تمهيدًا لعودتهم لحياتهم الطبيعية كأطفال أسوياء، وذلك ضمن برامج متنوعة ومتعددة ينفذها المركز في قطاع الحماية للفئات الأكثر ضعفًا في اليمن.من جهته أشاد جان لويس براور في تصريح صحفي بالدور المهم الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة، مبديًا إعجابه بنجاحاته في التعاطي مع الأزمات الإنسانية حول العالم.وبين أنه جرى اليوم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية, وبحث سلسلة خطوات تشغيلية قادمة ستسهم في تعزيز التعاون بيننا، سواء كانت عبر المشاريع المشتركة أو تبادل الخبرات".وأضاف أنه جرى أيضًا الاتفاق على تبادل المعلومات فيما يخص التدخلات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي سوف يمكّننا من إضافة قيمة للعمل الإنساني وترك أثر فيه.// انتهى //16:39ت م0193