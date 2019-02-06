السعودية اليوم / مسؤول فلسطيني: الحكومة الجديدة ستكون جزءًا من الاستراتيجية الحامية للمشروع الوطني

رام الله 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن حركة فتح تخوض حراكًا سياسيًا مع فصائل منظمة التحرير، لإقرار رؤية استراتيجية تعد الحكومة الجديدة جزءًا منها.وأضاف الرجوب في تصريحات له: "يجب أن تكون الحكومة جزءًا من الاستراتيجية لحماية المشروع الوطني، وأن تبدأ بإنهاء الانقسام، وبناء مفهوم يؤسس للشراكة، ويحافظ على بقاء دولتنا على جدول أعمال العالم".وأشار إلى "أن إمكانية الشراكة بين الوطنية والإسلام السياسي على ضوء سلوك حماس هو أمر غير ممكن، مشددًا على أن الحسم يجب أن يكون من خلال صندوق الاقتراع وليس من خلال الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس.وطالب فصائل منظمة التحرير، بالاتفاق على الاستراتيجية ثم الخوض في التفاصيل، وتشكيل برنامج ومهام الحكومة".ولفت الرجوب إلى أن اللجنة المركزية تجمع على نقطتين، وهي ضرورة تجسد الحكومة للمفهوم الوطني والرسالة الوطنية، وأن يكون فكر رئيس الحكومة وسلوكه وأداؤه متفقًا عليه، وأن يشكل قاسمًا مشتركًا مع الشعب الفلسطيني بتاريخه ونضاله.// انتهى //16:33ت م0192